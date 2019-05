Haagse Studenten roeien op de Hofvijver om geld op te halen voor MS Fonds

Wat krijgt de winnaar?

,,Ze krijgen een mooie medaille en een foto. En de eer, natuurlijk!’’



Eerdere goede doelen waren Kika en Unicef. Waarom is dit jaar voor het MS Fonds gekozen?

,,Meestal kiezen we voor een thema dat met sport te maken heeft. Dit jaar was de Hofvijver Commissie zo onder de indruk en geïnspireerd door de MS-warrior Johan. Hij was een fanatieke sporter tot hij MS kreeg, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Maar dat heeft hem nooit kunnen stoppen.’’



Met het weer in Nederland en dus Den Haag weet je het nooit. Gaat het sowieso door?

,,Als het regent, zou dat heel vervelend zijn. Maar dan gaan we gewoon door. Tegen wat regen moeten we kunnen. We mogen alleen niet roeien met een hevige wind. Gelukkig zijn de weersvoorspellingen goed.’’



