Haagse studenten schitteren op toneel van Disneyland Parijs

Voor hoeveel mensen traden de studenten op?

,,Ik denk dat er zo’n 1200 man in de zaal zaten. Maar dat weet ik niet zeker, hoor.”



Waarom is dit uitje gepland?

,,We maken elk jaar uitstapjes naar het buitenland. Hier leren de studenten allerlei technieken en maken ze kennis met banen in het buitenland. Het is een soort stage. Het is vooral leuk, maar daarnaast ook erg leerzaam en belangrijk voor de ontwikkeling.”



Dus gelukkige studenten krijgen misschien wel een baan bij Disneyland?

,,Haha, zo makkelijk is het helaas niet! Maar er zijn wel studenten die aan deze tripjes naar het buitenland belangrijke connecties overhielden. Dus je weet maar nooit.”