Haagse tankstations waarschijnlijk door dezelfde man overvallen

De overvaller sloeg als eerste op zondag 14 oktober toe bij de Esso aan de Valkenboslaan. Daar stapte de dader op klaarlichte dag het tankstation binnen en dreigde met een mes. Hij kon via een greep uit de kassa geld meepikken en vluchtte vervolging richting de Valkenboskade.



De tweede keer sloeg hij zondagochtend 4 november toe bij de Esso aan de Vreeswijkstraat, bij het Zuiderpark. Ook daar pakte de overvaller een groot mes en wilde hij geld meekrijgen. Dat lukte hem toen niet, want de medewerker, die inmiddels al op de alarmknop had gedrukt, weigerde mee te werken. Hij vluchtte richting de Woudenbergstraat.



Aan de hand van bewakingsbeelden van beide overvallen kon de politie opmaken dat het waarschijnlijk om dezelfde man gaat. Daarnaast is de werkwijze bij beide overvallen hetzelfde en de man droeg beide keren dezelfde schoenen.



