Haagse tassenontwerper Omar Munie doet aangifte van smaad

De aangeslagen Munie, die al twee jaar bezig is de aankoop en financiering rond te krijgen voor het kapitale pand aan Noordeinde 64-64a, voelt zich bedreigd. Hij heeft gisteren bij de politie aangifte gedaan van laster en smaad. ,,Dit is pijnlijk en intimiderend'', zegt hij. ,,Ik vind het onbegrijpelijk. Ik heb nooit ruzie gehad en mijn deuren staan altijd open.''



In de anonieme brieven wordt de ontwerper ervan beschuldigd dat hij medische informatie voor de bank achterhield en wordt hij door de afzender gelinkt aan een obscure investeringsmaatschappij in de Emiraten. De toon is regelrecht intimiderend en de brieven staan vol leugens, stelt Munie die al schade heeft door de brieven. Ze werden bezorgd bij de gemeente en bij de banken. En ze lagen bij hem zelf op de mat.