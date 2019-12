Haagse taxichauffeur bedreigd met vuurwapen en geslagen door ‘klanten’ in Zoetermeer

De daders stapten vanmorgen in de taxi bij het Centraal Station in Den Haag. Ze vroegen de bestuurder hen naar Rokkeveen in Zoetermeer te brengen. Vlak voor aankomst op de eindbestemming, op de Rokkeveenseweg Zuid in Zoetermeer, werd hij door de mannen gegrepen. Ze sloegen de bestuurder meerdere keren in zijn gezicht en dreigden met een vuurwapen. De klanten wilden niet betalen, sterker nog, ze wilden geld hebben van de chauffeur. In de hoop dat iemand hem zou horen drukte de chauffeur langdurig op zijn toeter. De daders namen daarop de benen en gingen er zonder buit vandoor. De taxibestuurder bleef geschrokken en gewond achter.