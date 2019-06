Haagse teams met wisselend gevoel naar WK beachvolleybal

Het seizoen is al in volle gang en er zijn al meerdere grote internationale toptoernooien gespeeld, maar succesvol waren die niet voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013. De lange Haagse mannen zijn nog niet in hun spel gekomen. Ze willen dan ook knallen op het WK 'Beach' in Hamburg. Brouwer: ,,Het is tot nu toe een pittig jaar voor ons, we draaien nog geen topseizoen en hebben al een aantal uitdagingen op ons bordje gekregen, zoals fysieke problemen en het vertrek van de bondscoach. We gaan dan ook voor revanche in Hamburg, we willen daar laten zien dat we met die uitdagingen kunnen omgaan en dat we er op het juiste moment weer staan."