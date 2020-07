Haagse terrassen mogen bij warm weer uur langer open blijven

Hagenaars kunnen bij warm weer deze zomer langer genieten van de terrassen in de stad. Als de temperatuur overdag tot boven de 25 graden stijgt, mogen de tafeltjes in de buitenlucht een uur langer open blijven.

Het betekent dat bewoners en bezoekers in het Haagse uitgaansgebied op donderdag- tot en met zaterdagnacht tot 2.30 uur op het terras mogen blijven zitten. In het toeristische gebied van de stad (onder meer Scheveningen) gaat de sluitingstijd voor terrassen bij warm weer van 01.00 uur naar 02.00 uur en elders in Den Haag van 23.00 naar 24.00 uur.

Een ruime politieke meerderheid stemde gisteravond in met de voorstellen van Hart voor Den Haag en de Haagse Stadspartij. Wethouder Bruines (economie) beloofde de raad ook meteen met ondernemers en bewoners in gesprek te gaan om de nieuwe openingstijden te kunnen invoeren. ,,We willen dit snel geregeld hebben”, zei een woordvoerder vanmorgen.

Extra gezelligheid

Het extra uurtje terras in de avond is bedoeld om de horecaondernemers een steuntje in de rug te geven in deze voor hen zo lastige coronatijden. Eerder kregen zij van de gemeente al de kans om hun terrassen met een kwart uit te breiden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat het voorstel op de laatste avond van het politieke seizoen alsnog aangenomen is. ,,Alle Haagse terrassen kunnen nu extra omzet draaien en de stad krijgt er een uurtje gezelligheid bij”, zegt raadslid Ralf Sluijs tevreden. ,,Daar zijn we in deze moeilijke periode allemaal wel een beetje aan toe.”

Ook Peter Bos van de HSP is opgetogen. Zijn voorstel om de terrassen ook buiten de uitgaansgebieden langer open te houden, werd eveneens aangenomen: Fijn dat het in de rest van de stad ook mogelijk wordt. Die moeten nu om 23 uur al dicht, zelfs op snikhete zomeravonden”.

Terugdraaien

Maar niet iedereen is gelukkig met het uurtje extra voor de horeca, ook al geldt de verruiming alleen voor deze zomer. ,,Bij onze bewoners zal er niet veel begrip zijn voor deze maatregel‘’, weet secretaris Rob Vos van de bewonersvereniging Hofkwartier. ,,In het verleden lag de latere sluitingstijd in de horeca enorm gevoelig. Dat zal nu niet anders zijn.‘’

Vos is verrast door het nieuws. De centrumbewoner vraagt zich ook af of dat uurtje extra echt beperkt blijft tot deze zomer. ,,Draai het maar eens terug. We hebben in het verleden geregeld gezien dat iets wat tijdelijk is, niet zomaar verdwijnt.‘’

Met de ruimere terrassen kunnen de bewoners in de binnenstad wel leven. Er is begrip voor de horeca die het moeilijk heeft. Maar dat geldt dus veel minder voor de ruimere openingstijden die volgens bewonersorganisatie Hofkwartier tot lawaai leidt.

,,Een terras trekt veel mensen aan", zegt Rob Vos. ,,Bezoekers blijven op straat staan praten en met een bakkie op gaat dat al gauw heel luid. Het is voor ons bewoners zeker niet fijn als al dat lawaai tot diep in de nacht duurt. ‘’

Doorhalen

Maarten Hinlopen van Koninklijke Horeca Den Haag denkt dat de ondernemers zeker baat hebben bij de langere openingstijden. Vooral aan het Plein gaan de horecazaken doorgaans lang door, stelt hij. ,,Dat ze nu een uurtje extra hebben op hun terrassen is heel fijn, want binnen kan er in deze periode van corona nog altijd maar weinig.

Bovendien helpt het tegen de rondhangende Haagse jongeren die in deze coronatijden op de vreemdste locaties worden aangetroffen, verwacht Hinlopen. ,,Als je klaar bent met school, wil je als je 18 of 19 bent een nachtje kunnen doorhalen. Dat gaat nu niet. Als de jongeren langer op de terrassen kunnen blijven zitten, helpt dat tegen de overlast.”