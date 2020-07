Haagse terrassen mogen deze zomer uur langer open blijven

Een ruime meerderheid van de politiek stemde gisteravond in met de voorstellen van Hart voor Den Haag en de Haagse Stadspartij. Wethouder Saskia Bruines (D66, economie) beloofde de gemeenteraad ook meteen met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan om de nieuwe openingstijden te kunnen invoeren. ,,We willen dit zo snel mogelijk geregeld hebben”, zei een gemeentewoordvoerder vanmorgen.

Extra gezelligheid

Het extra uurtje terras in de avond is bedoeld om de Haagse horecaondernemers een steuntje in de rug te geven in deze voor hen zo lastige coronatijden. Hart voor Den Haag is enorm blij dat de verruiming van de openingstijden op de laatste avond van het politieke seizoen alsnog gelukt is. ,,Alle Haagse terrassen kunnen nu extra omzet draaien en de stad krijgt er een uurtje gezelligheid bij”, zegt raadslid Ralf Sluijs. ,,Daar zijn we in deze moeilijke periode allemaal wel aan toe.”