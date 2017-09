Haagse Thomaskerk wordt moskee

Zaak tegen 'Pierredder' paar maanden uitgesteld

13:43 Waar is de 20.000 euro spaargeld die de Haagse zeehengelclub De Pierewaaiers schonk om de Scheveningse Pier de redden? De Amersfoortse ondernemer Frans B. (55), die in 2013 met een reddingsplan voor de wegkwijnende Pier kwam, zou het vandaag aan de rechter uitleggen, maar de zaak is uitgesteld.