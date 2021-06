Haagse thriller over Jodenvervolging

Voor Paul Binnerts is de thriller de afsluiting van een lange speurtocht, beginnend met een mapje documenten dat zijn vader hem naliet. ,,Mijn leven lang heeft de oorlog me uit mijn slaap gehouden. Als kind uit een gemengd Joods gezin had ik er rechtstreeks mee te maken.” Als er niemand meer van hen in leven is, gaat hij op zoek. Hij wil weten wat tussen 1940 en 1943 bij hem thuis aan de Van Lansbergestraat is gebeurd.