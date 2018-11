‘Haagse thuishulp heeft geen tijd voor pauze door te hoge werkdruk’

Hoger beroep zaak Henriquez ingepland

20:10 Bij het Gerechtshof in Den Haag begint komende dinsdag het hoger beroep in de strafzaak tegen de agenten om de fataal verlopen arrestatie van Mitch Henriquez. De Arubaan werd op 27 juni 2015 gearresteerd tijdens Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag nadat hij zich provocerend had gedragen. Hij overleed de volgende dag.