Haagse tiener in de finale van missverkiezing: ‘Ik wil iedereen laten zien dat ze een miss kunnen zijn’

Hoe ben je ontdekt?

,,Ik ben via sociale media gescout. Hierna moest ik mezelf met foto's inschrijven We waren met twintig meisjes. Na een interview met de jury zijn we met dertien doorgegaan. We hebben regelmatig fotoshoots en krijgen catwalkles. Er is veel te doen in korte tijd, want 1 december is de finale al."