Haagse tieners belagen man met kapmes

Corona in Eykenburg, overleden bewoner in WZH: alle instellin­gen hebben zieken

7:02 Bijna alle grote zorginstellingen in Den Haag hebben inmiddels te maken met het coronavirus. In een verzorgingshuis van stichting Eykenburg in de Vruchtenbuurt is op twee afdelingen bij bewoners corona vastgesteld. WZH meldt dat één bewoner is overleden. Florence heeft zes cliënten in de thuiszorg die besmet zijn.