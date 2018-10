Haagse tieners krijgen coach bij 'rolmodellenbureau'

Haagse tienermeisjes met problemen op school, thuis of met vriendjes, kunnen via een nieuw ‘rolmodellenbureau’ een ‘powervrouw’ als coach krijgen. Het bijzondere concept is overgewaaid uit Amsterdam.

Elance Academy koppelt in Amsterdam al acht jaar meisjes aan succesvolle ‘powervrouwen’. Het rolmodellenbureau is onlangs ook in Den Haag begonnen. Komende donderdag geeft prinses Laurentien een speech tijdens de officiële opening op het kantoor aan de ‘t Hoenstraat. Elance gaat uit van het idee dat je als pubermeid, zeker één uit een minder kansrijk milieu, af en toe met je ziel onder de arm loopt. En dat je soms een wereldwijze tante of grote zus mist, die jou een steuntje in de rug kan geven.

Dat gat vult Elance op. Meiden worden via het bureau gekoppeld aan studentes die hen adviseren en ondersteunen. ,,Zodat ze kunnen uitgroeien tot sterke, succesvolle meiden die vol zelfvertrouwen de wereld betreden’’, legt woordvoerder Winita Acharju uit. Volgens haar kampen veel jonge meiden met ‘stille problematiek’, zoals depressieve gevoelens of sociaal isolement. ,,Via de ervaring en het netwerk van de coach kan zo’n meisje op weg worden geholpen.’’

Belangrijk

Aytun Aydin, inmiddels een veertiger, richtte Elance acht jaar geleden op, omdat zij uit eigen ervaring weet hoe belangrijk een vrouwelijk rolmodel is. Zelf was ze een onzeker meisje uit Brabant met Turkse roots, totdat ze Thea tegen het lijf liep. De directeur van een vrouwenclub uit Oss was een van de powervrouwen die de onzekere Aytun maakte tot de zelfverzekerde vrouw die zij nu is.

Meiden volgen het programma bij Elance kosteloos. Het bureau wordt gefinancierd uit fondsen, subsidies en het bedrijfsleven.