Haagse tieners winnen prijs met duik in koloniaal verleden van Nederlands-Indië

Kinderboekenweek De wereld in een stapeltje papier: ‘Kinderen lezen nu meer dan ooit tevoren’

15:11 Den Haag bruist van de evenementen die in teken staan van kinderboeken. Er is de Kinderboekenparade, de Boekids UP en misschien keert ook de Kinderboekenmarkt weer terug. ,,Kinderen lezen nu meer dan ooit tevoren", aldus Stefan Wolters van Alice in Wonderland, de Haagse Kinderboekenwinkel.