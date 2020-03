Haagse tienersteker niet bij eerste zitting, Luis P. voelt zich ‘druk in zijn hoofd’

Nooit eerder viel er zoveel regen in Den Haag: ‘Bomen kunnen verdrinken’

8:17 Nooit eerder viel er in Nederland in één maand tijd zoveel regen als afgelopen februari. En ook deze maand blijft de regen met bakken uit de hemel vallen. Dit heeft grote gevolgen voor de grondwaterstand in Den Haag. Langdurige neerslag zorgt onder meer voor wateroverlast. Vooral in het veengebied is de situatie zorgelijk.