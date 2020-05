Haagse toiletjuffrouw Mennie Bonte biedt troost en vermaak met dagelijkse radioshow in ‘coronitijd’

Bezoekers van het rondreizend festival De Parade of theater Zaal 3 kennen haar misschien al. Mennie Bonte is het alter ego van de Haagse actrice Pascal van den Berg. In haar oervorm dook ze in 2008 voor het eerst op in een monoloog, in 2012 debuteerde de huidige Mennie op de Parade in de voorstelling Te Koop. Daarin voerde ze strijd met haar zoon Rob, die wilde dat zij haar huis ging verkopen om naar een verzorgingstehuis te gaan. Met die zoon heeft ze nog steeds een moeizame relatie. ,,Ze kunnen elkaar niet zien in ‘coronitijd’, maar hij heeft nog wel een bloemetje gestuurd toen Mennie was gevallen”, zegt Pascal.