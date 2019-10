Haagse Toren pakt uit met Halloween

Even vragen aanDe 50-jarige Annemarie Duivesteijn kwam met het idee om een halloweenactiviteit voor kinderen te organiseren in de Haagse Toren van de Grote Kerk. Morgenavond om 18.00 uur is het dan zover.

Veel christenen vinden Halloween een duivels feest. Krijgt u hier geen last mee?

,,Al sinds Napoleon is de toren gescheiden van de kerk. We hebben dus nog geen boze kerkgangers gehoord.''

Hoeveel kinderen, ouders, opa's en oma's verwachten jullie morgen?

,,Elke beklimming nemen wij vijftien kinderen plus hun begeleiders mee. Vooralsnog staat er één beklimming op het programma. Bij meer interesse doen we natuurlijk nóg een beklimming.''

Wat is precies de insteek van deze klimactiviteit?

,,Het is speciaal voor kinderen. Iedereen die met de kinderen mee wil, kan mee. De gids vertelt een spannend verhaal over de griezelige spin Anansi, die hoog in de Haagse Toren woont. Wij gaan naar hem op zoek en ondertussen laat de gids allerlei mooie dingen zien.''

Zoals? Wat krijgen de mensen precies te zien?

,,Sowieso de binnenkant van de toren, die is al heel mooi. Verder stoppen we drie keer. Een keer ter hoogte van de luidklokken met de galmgaten. Een keer op de uurwerkzolder en een keer op de carillonzolder. Bij die laatste stop kunnen ze kijken naar die speeltrommel, die altijd liedjes over de stad laat klinken.''

Is dat alles?

,,Ja. Tijdens de stop bij het uurwerk komen de kinderen ter hoogte van de 6 te staan. Daar zitten raampjes en kunnen ze heel Den Haag overzien. Het is natuurlijk 's avonds donker, dus dat is extra spannend. Oh, wat ook erg leuk is, dat is de spits. De spits van de Haagse Toren is aan de binnenkant helemaal van hout. Dat is erg indrukwekkend.‘’