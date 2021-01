Haagse trouwfotograaf Gabriël (36) mag zich rekenen tot wereldwijde top: ‘Enorme eer’

Gabriël Scharis is bij een bruidspaar thuis. De bruidsmeisjes krijgen voor het eerst de jurk van de bruid te zien. Dat is altijd een moment om vast te leggen. Blij bewonderen de bruidsmeisjes de jurk. Het dochtertje van de bruid had er minder zin in. Ze staat met een boos gezicht en haar armen over elkaar. Het is kenmerkend voor de stijl van Scharis. ,,Ze moeten niet meer doorhebben dat ik er ben. Dit is zo’n leuk contrast.”