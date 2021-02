Haagse trouwfotograaf Gabriel Scharis pakt tweede plek op wereldranglijst

In Nederland staat Scharis gewoon op nummer één, volgens Masters of Weddingphography. De titel komt niet als een verrassing, want eerder dit jaar werd de Hagenaar door de International Society of Professional Weddingphotographers al uitgeroepen tot de beste bruidsfotograaf van de Benelux. Daarnaast werd zijn bedrijf WeddingStudios tijdens de International Wedding Awards in 2020 ook al verkozen tot beste trouwbedrijf ter wereld op het gebied van fotografie.

Voor Gabriël is het in de wacht slepen van deze titel dit jaar extra feestelijk. Vijf maanden geleden stapte de trouwfotograaf namelijk zelf in het huwelijksbootje. Ondanks de coronamaatregelen, was het volgens Scharis een prachtige dag, al was het voor hem lastig om de fotografie uit handen te geven. Daarnaast is het maken van foto’s op bruiloften ten tijde van corona nog veel lastiger dan gewoonlijk, omdat gasten en het bruidspaar afstand moeten houden van de de fotograaf en in sommige gevallen ook van elkaar. ,,Maar ik ben gek op uitdagingen”, klinkt Scharis toch positief.