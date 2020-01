Haagse uitzendkracht HTM ‘smulde’ van idee bloedige aanslag op moslims

39 vuurwerk­slacht­of­fers bij EHBO's in Haagse regio: ‘Maar het was wel gemoede­lijk’

13:43 De jaarwisseling is voor de ziekenhuizen in Delft en Den Haag relatief rustig en gemoedelijk verlopen. In het Haga Ziekenhuis werden 21 slachtoffers behandeld met vuurwerkletsel, op de spoedpost van het HMC kwamen 13 mensen terecht. In het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft waren dat er 5.