Haagse vader die zoon met ijzeren staaf sloeg, moet weekje werken

Bij aankomst in de woning op 30 december 2017 zagen de agenten dat beide jongens letsel hadden. De oudste had een verwonding aan zijn arm. De jongste was geslagen op zijn knie en hinkte volgens de agenten op zijn been. De moeder en een andere vrouw bevestigde tegenover de agenten dat de vader geslagen had met een ijzeren staaf, een roede voor het raam.

,,Ik heb nog nooit iemand geslagen”, beweerde de fel ontkennende vader vanochtend bij de Haagse rechter. De jongens zouden zich verwond hebben bij het spelen. ,,We hebben een hele gezellige familie”, verklaarde de 52-jarige man. Volgens de advocaat van de verdachte was hij alleen maar tussenbeide gekomen toen zijn jongens ruzie maakten. ,,Hij heeft de jongens uit elkaar gehaald. Als vader mag je dat doen.”

Lastige jongen

De advocaat wees erop dat de moeder en de andere vrouw die tegenover de politie bevestigden dat de vader had geslagen, deze verklaring later hebben ingetrokken. De 15-jarige jongen die de politie had gebeld, stond volgens de advocaat in de familie bekend als een ‘lastige jongen’.

De officier van justitie vond dat er genoeg bewijs was dat de vader de twee kinderen had mishandeld en eiste een werkstraf van 100 uur. Daarnaast zou de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden moeten krijgen. De rechter meende ook dat de Hagenaar zich schuldig had gemaakt aan het slaan van beide kinderen. ,,Ik heb geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van uw kinderen”, zei de rechter tegen de Haagse vader. ,,U bent te ver gegaan in uw boosheid.”

Toch kwam ze tot een lagere straf dan de officier had geëist. ,,Ik ga ervan uit dat het een eenmalig incident was”, zei ze. Daarvoor veroordeelde ze de man tot een werkstraf van 40 uur.