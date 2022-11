Haagse veelpleger belooft rechtbank te stoppen met criminele loopbaan: ‘Ik wil eindelijk gaan leven’

met video Mogelijk explosief gevonden bij afhaalres­tau­rant op de Hoefkade, 19-jarige Capelle­naar aangehou­den

De Hoefkade in Den Haag is maandagochtend vroeg afgesloten na de mogelijke vondst van een explosief bij een Surinaams restaurant. In de omgeving is een 19-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel aangehouden.

28 november