Haagse verdachte van ontvoering en beroving ex-geliefde blijft in cel

Het slachtoffer zou met de man, die een ex-geliefde was, stiekem een afspraak hebben gemaakt op een parkeerplaats in Delft in zijn auto. Een andere man stapte later ook nog in en toen zou de vrouw vastgehouden zijn in de auto. Ze werd beroofd van haar chique Michael Kors tas en moest daarna uitstappen. De vrouw seinde de politie in, die de Hagenaar later aanhield.