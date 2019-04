Haagse verdachten van gijzeling ontlopen mogelijk straf door hoogst uitzonderlijke beslissing van rechters

Interview Marcel Veenendaal had moeite met zijn overgang van rietdekker naar frontman van Di-rect

Di-rect zit halverwege de theatertournee Rolling with the Punches. Een goed moment om met zanger Marcel Veenendaal te praten over heden, verleden en toekomst van de Haagse formatie. ,,De balans in de band is heel goed."