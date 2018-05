Haagse vervanger voor Zweedse band The Quill op Kaderock

Bandleden Roger, Christian, Jolle en Magnus van The Quill lieten vandaag via Facebook weten het spijtig te vinden dat het optreden geannuleerd is. De reden is dat zanger Magnus een paar dagen geleden acuut een operatie moest ondergaan, die goed verlopen is. De zanger moet zich voorlopig rustig houden van de dokters en is hierdoor niet in de gelegenheid om te reizen of te zingen.