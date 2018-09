Haagse veteranen in linie op zoek naar vermisten

Als je militair bent, dan stel je geen vragen. Dan voer je uit. Dat is in het kort de reden waarom in zo'n korte tijd de politie al zes keer beroep deed op het Veteranen Search Team (VST). Dit initiatief ontstond nadat Anne Faber in 2017 vermist raakte en tientallen mensen zich spontaan aanmeldden om mee te helpen zoeken. Onder hen ook veteranen, (oud-)militairen die op missie in het buitenland zijn geweest. ,,De politie was zo content met onze inzet dat er nadien een stichting is opgericht'', zegt Jurriaan Wouters (42), een van de Haagse veteranen van het VST.



In totaal zijn er nu 16 Haagse veteranen aangesloten. Als het aan Wouters ligt, worden het er nog veel meer. Samen met Rudolph Francis (60) is hij bezig zoveel mogelijk Haagse veteranen te werven voor het Veteranen Search Team.



Dat doen ze vanuit het kantoortje van de Burgerhulpverlening Bezuidenhout, waarvoor beiden ook actief zijn. Burgerhulpverleners is het initiatief van Hartslag.nu om zoveel mogelijk wijkbewoners te mobiliseren die opgeroepen kunnen worden als een buurtbewoner een hartstilstand krijgt. Daarbij geholpen door zogenoemde aed's die overal hangen en waarmee met elektrische schokken gereanimeerd kan worden.



Het uniform dat het kernteam Burgerhulpverlening Bezuidenhout gebruikt wanneer ze een ronde door de wijk maken om de aed's te controleren, heeft daar nu een badge bij van het Search Team.