Haagse voetbaltrainer Jason naar huis wegens dreiging Coronavirus: ‘Straten Beijing werden steeds leger’

De voorbereiding op het Chinese voetbalseizoen is in volle gang maar Jason Vermeer verblijft aan de andere kant van de wereld, in zijn thuisstad Den Haag. ,,Ik wil heel graag weer aan het werk, het is gek om nu niet in China te zijn. Ik heb geen idee waar ik aan toe ben.” Op 22 februari zou de Chinese Super League aanvangen, maar deze is tot nader order uitgesteld.