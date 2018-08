Haagse vogelopvang redt drie jonge ooievaars

De dierenambulance vond onlangs twee jonge, uitgeputte ooievaars gevonden in de straten van Den Haag en één in Alphen aan den Rijn. Een verongelukt jong werd door de Haagse Vogelbescherming van het dak van een flat in Mariahoeve gehaald. De ooievaar was niet meer in leven.



,,Op één nest zat een jong met zo'n achterstand in de ontwikkeling, dat het nodig was om deze er van af te halen'', voegt Walta daaraan toe. De Gemeente Den Haag schoot te hulp met een hoogwerker. Het jong bleek niet levensvatbaar en is in de opvang ingeslapen. Het andere jong van dit nest is zelf met succes uitgevlogen.