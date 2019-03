Haagse volkszanger John West viert jubileumfeestje met Lange Frans, Wolter Kroes en Danny Froger

Lange Frans, Wolter Kroes en Danny Froger zorgen voor een gastoptreden. Ook Mike Peterson vergezelt John West op de planken. Haagse vriend en collega Peterson stond aan de weg van zijn carrière. West zong samen met hem voor het eerst serieus toen hij een feestje voor zijn 18e verjaardag gaf.



John West is al jarenlang een gevierd artiest in het Nederlandstalige circuit. Hij groeide op in de Schilderswijk en zette zijn eerste stappen in de muziek tijdens zijn tienerjaren toen hij ook optrad als dj. De volkszanger begon met dance-, maar na een paar jaar stapte hij over naar après-ski-muziek. Daar begon West, bij wijze van grap, mee te zingen met de muziek die hij toen draaide. Sinds 2007 bracht West diverse singles uit, maar het eerste grote succes kwam in 2010 met het nummer Jouw Blik. Hij haalde in 2015 de finale van de tv-talentenjacht Bloed, Zweet & Tranen en trad in 2012 op als pauzenummer tijdens de concerten van de Toppers in de Amsterdam Arena.