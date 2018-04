Haagse voorstelling in race voor theaterprijs

NTjong heeft deze prijs gekregen in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’. Met de andere winnaars dingt Bloedlink nu mee naar de grootste jeugdtheaterprijs van het land, de Gouden Krekel. Die wordt op 16 september uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater.



Bloedlink is een voorstelling die NTjong - een onderdeel van Het Nationale Theater - heeft gemaakt in samenwerking met het Utrechts huis voor podiumtalent DOX. In deze productie van regisseur Casper Vandeputte staat een probleemklas centraal waar de lerares de boel niet in de hand heeft. Als zij een pistool in een van de schooltassen vindt, ontstaat een broeierige sfeer in de klas waarbij de leerlingen en de lerares tegenover elkaar komen te staan. Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en gedrag, over afwijzing en erkenning en over wat nu belangrijk is in het leven.



De jury roemt de wijze waarop Casper Vandeputte in theatrale vorm de vraag beantwoordt hoe je als docent je leerlingen kunt bereiken. ,,Levensechte gesprekken over afwijzing en erkenning, afkomst en gedrag volgen elkaar snel op’’, aldus de jury.



Er zijn extra speeldata toegevoegd aan de tournee. Daarbij is Bloedlink op 11 en 12 september nog twee keer te zien in Theater aan het Spui in Den Haag.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!