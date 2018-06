Haagse voortuinen onderworpen aan zomerkeuring

VideoTussen 16 en 23 juni vindt de jaarlijkse zomerkeuring plaats, een soort missverkiezing voor Haagse voortuinen. De mooiste tuin die vanaf de openbare weg te zien is, komt in aanmerking voor een prijs. Wij liepen mee met Marja van Pesch van Groei & Bloei. Waar let de jury nu eigenlijk op?