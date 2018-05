Haagse 'Vrijstraat' in Britse serie over oplossingen voor wereldproblemen

The Guardian ziet het idee als een mogelijke oplossing voor de toename van auto's in de wereld. Een artikel over de Haagse vrijstraten verscheen gisteren op de website. 'Het lijkt rechttoe-rechtaan', aldus de Britse krant. 'Maar als er nog bewijs nodig was voor de vernietigende liefdesrelatie van het Westen met de auto, is dat wel de woedende reactie op het idee in een van de grootste steden van Nederland.'



Eind maart presenteerde Dresscher zijn concept namelijk op een bijeenkomst voor bewoners van een aantal straten uit de wijk Segbroek. Hij stuitte op een hoop weerstand, vertelt hij aan The Guardian. ,,Iedereen had er een andere mening over.'' Tot nu toe hebben zes mensen zich voor de pilot opgegeven. Hun auto's verdwijnen in juni uit hun straat.