Haagse vrouw (17) en Naaldwijker (20) aangehouden voor ‘poging tot doodslag’ bij verkeersruzie op A1

VAN WIEG TOT GRAF Hij was de eerste 'gewone Delftenaar’ bij de Technische Hogeschool, maar er was niets 'gewoons' aan Joop

16 november Hij was de eerste 'gewone Delftenaar' in het bestuur van de Technische Hogeschool (TH). Maar zo gewoon was Joop de Koning niet. Hij maakte heel wat mee en kon daar ook nog smeuïg over schrijven. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Joop de Koning (3 oktober 1920 - 21 oktober 2020).