Haagse vrouw (38) die gewond in huis werd gevonden is overleden: Echtgenoot verdacht van poging moord

Oproep Mis jij een behande­ling of afspraak in ziekenhuis door coronamaat­re­ge­len? Laat het ons weten!

20 oktober Het aantal coronapatiënten neemt in Den Haag en omgeving zo hard toe dat is besloten 60 procent van de reguliere, planbare zorg niet meer te leveren. Heb jij last van deze afschaling? Gaat jouw operatie of behandeling niet door? Is een voor jou belangrijke afspraak afgezegd? Wij horen graag jouw verhaal!