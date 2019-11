Haagse vrouw (56) ‘wist niet’ dat er zes miljoen euro in haar bed verstopt zat

Dat vertelde de advocaat van de vrouw vandaag bij de Haagse rechtbank tijdens een zaak over de spookwoningen in Ypenburg. Op 5 maart dit jaar deed de politie in de wijk een grote inval in ongeveer 30 appartementen. De bewoners stonden er niet ingeschreven, en rekenden contant de huur af.



De politie meldde na de actie dat er in de woningen drugs, vuurwapens en geld waren gevonden. De wapens zouden zijn ontvreemd uit een justitieel wapendepot. Een van de verdachten in de zaak is de 36-jarige Donovan A, die op het hoofdbureau van politie werkte. Na de inval op 5 maart volgden in juli in Leidschendam en Den Haag invallen. Toen werd nog eens een bedrag van 2 miljoen euro gevonden.