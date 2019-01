Haagse vrouw die drugs verkocht aan scholieren mogelijk lang de cel in

Agenten kwamen de vrouw op het spoor toen zijn in januari vorig jaar twee blowende jongeren betrapten op een bankje in de Haagse Vogelwijk. Toen de agenten vroegen hoe zij aan de verdovende middelen kwamen, gaven zij de naam en het telefoonnummer van de Haagse vrouw. Toen de politie arriveerde bij de woning van de vrouw vond er juist op dat moment een overdacht plaats met een minderjarige.

Tijdens het doorzoeken van haar woning troffen agenten behalve wiet ook xtc-pillen, speed en cocaïne aan. Op de telefoon van de vrouw stonden eindeloze geschreven gesprekken tussen haar en de jonge afnemers. Het bewijs tegen de vrouw is dan ook ‘overweldigend’ volgens justitie. ,,Ze wist goed waarmee zij bezig was en heeft welbewust de keuze gemaakt zich in deze handel te begeven”, zei de officier van justitie vandaag tijdens de rechtszaak. ,,Maar wij willen die troep niet in de wijken, en al helemaal niet bij minderjarigen.”