Haagse vrouw ontkomt aan ontvoeringspoging

Update Aangehou­den Haagse rapper vindt vuurwapen­be­zit heel gewoon

16:07 De Haagse rapper Mula B. is gisteravond aangehouden voor het bezitten van een vuurwapen. De rapper had een opmerkelijk excuus. Hij vertelde de politie dat hij rapper was en het in zijn wereldje heel gebruikelijk is om een wapen bij je te hebben. Er zijn bedreigingen over en weer, verklaarde de Mula B volgens de politie.