Haagse vrouw verdacht van wegpoetsen bloedsporen

De politie reageerde gisteren om 16.00 uur op een melding van een schietpartij aan de Westerscheldestraat. Daar werd een 20-jarige man beschoten. Agenten vonden in de woning een vuurwapen en verdovende middelen. Om 16.15 uur meldden twee mannen zich in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. De twee vertrokken weer met de auto toen ze niet de hulp kregen die ze wilden. Die auto werd even later in Vlissingen aangetroffen en door de politie weggetakeld voor onderzoek.

Bloed

In de Radenhove zagen agenten een andere auto, met daarin het gewonde slachtoffer. Het bloed van zijn verwondingen zat tot op de deurportier. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Zijn auto is ook in beslag genomen voor onderzoek.



De dader is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar de bewoner van de woning aan de Westerscheldestraat.