Haagse Vruchtenbuurt krijgt Europees geld om van het gas af te gaan

De tien wijken, die in negen verschillende gemeenten liggen, hebben gemeen dat ze snel over willen stappen op duurzame energie. Maar dat is niet zomaar even geregeld. Want voor welke duurzame energie kies je dan en hoe pak je dat aan? Om de juiste keuzes te kunnen maken, is een degelijke kosten-batenanalyse nodig van de verschillende opties. De duurzame energievoorziening moet immers haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn voor de inwoners. Met het geld van de Europese Investeringsbank kan dit allemaal worden uitgezocht.