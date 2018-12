Haagse VVD stelt vragen over complicaties warmtepompen

Met het oog op de ‘ambitieuze plannen’ van het college voor de energietransitie in Den Haag, vraagt Haags VVD-raadslid Chris van der Helm zich af of het college wel weet heeft van problemen die onlangs in verschillende media aan bod kwamen. Daarin kwam onder meer naar voren dat een warmtepomp alleen goed functioneert wanneer een huis volledig is geïsoleerd. Oudere huizen moeten dus eerst goed geïsoleerd worden, voordat een warmtepomp zinvol is. ,,Ik ben benieuwd of het Haagse college er nu nog steeds van overtuigd is dat we als stad, op de termijn die het college heeft gesteld voor de energietransitie, genoeg duurzame energie kunnen opwekken.”