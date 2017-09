Haagse VVD wil splitsen van huizen verbieden

Volgens de VVD worden woningen in verschillende Haagse buurten in een hoog tempo gesplitst. Ofwel opgekocht en in kleinere eenheden onderverdeeld (en verhuurd).

Stomverbaasd

Zelfs in de wijken waar deze commerciële praktijk aan banden is gelegd, of niet meer is toegestaan, zou het woning splitsen nog altijd volop doorgaan. ,,Wij zijn stomverbaasd dat we geregeld zulke berichten ontvangen’’, zegt raadslid Iris Michels.

Bijvoorbeeld in Zeeheldenkwartier, Regentes-Valkenbos en Leyenburg klagen bewoners steen en been. De saamhorigheid in de buurt dreigt te verdwijnen, vrezen zij. Ook de leefbaarheid van de wijk komt onder druk te staan, al is het maar omdat al die nieuwe inwoners ook een auto, of een fiets kwijt moeten in de toch al drukke buurt.

Vertrekken

Volgens Iris Michels zit er nog een ander probleem aan woning splitsen. ,,Gezinnen vertrekken naar randgemeenten, omdat er eenvoudigweg te weinig eengezins-woningen zijn in Den Haag . Bovendien stokt de doorstroming op de woningmarkt als stellen die bijvoorbeeld een kind krijgen minder kans hebben op een groter huis.’’