Haagse wethouder Anne Mulder: ‘Chaos door afsluiting Neherkade valt mee’

De Haagse wethouder Anne Mulder (Mobiliteit) ziet nog geen reden om de pollers in de Schilderswijk uit te zetten. Volgens hem is de chaos als gevolg van de afsluiting van de Neherkade nog niet zo groot dat er extra maatregelen genomen moeten worden. ,,Vooralsnog werkt ons plan en de omleidingsroutes.’’

De VVD-bestuurder reageert hiermee op de wens van een meerderheid van de gemeenteraad om de omstreden pollers naar beneden te halen, om te voorkomen dat er een verkeerschaos ontstaat in de stad. Nu de Neherkade dicht is vanwege een lek in de waterleiding onder de weg, zijn veel bewoners van omliggende wijken bang dat ze hun woningen en werk veel lastiger kunnen bereiken.

Vooral inwoners van de Schilderswijk zijn bang voor lange omleidingsroutes omdat de andere kant van de wijk is afgesloten met pollers. De Neherkade was juist, sinds de plaatsing van de metalen paaltjes, het belangrijkste alternatief voor verkeer uit deze kant van de stad.

Omleidingen voor de Neherkade.

Monitoren

Maar vooralsnog is de wethouder verkeer niet van plan om de pollers omlaag te doen. ,,Wij zijn de situatie continu aan het monitoren. En op dit moment is er nog geen sprake van complete chaos’’, laat hij via zijn woordvoerder weten. ,,Het is wel druk maar beheersbaar.’’ Op andere plekken in Den Haag zou het drukker zijn.

Zodra dat niet meer het geval is, zal er volgens hem wel gekeken worden naar alternatieve omleidingsroutes. ,,Voor ons is alles dan bespreekbaar’’, benadrukt hij. Dus ook het tijdelijk uitzetten van de pollers. ,,Maar dat is nu nog niet nodig en die pollers staan er om bepaalde redenen.’’ Automobilisten zullen het dan ook moeten doen met de huidige omleidingsroutes, die langs de weg staan aangegeven.

De pollers op de Hoefkade staan al een tijdje omlaag.

Overigens staan de pollers op de Hoefkade al ruim een maand omlaag, vertellen bewoners. Het zou ook kunnen verklaren waarom de verkeerschaos minder groot is dan verwacht.

De gemeente wijst er ook op dat de parallelrijbaan van de Neherkade wel gewoon nog open is. Wel kan die door de enkele rijstrook en rotonde veel minder verkeer verwerken dan het afgesloten deel. De gemeente leidt de rest van het verkeer om via andere s-routes. Vanaf de Calandstraat is dat: Neherkade-Erasmusweg-Prinses Beatrixlaan-A4. Voor autoverkeer dat de stad moet verlaten richting het hoofdwegennet is dit een goed alternatief. De bestaande S100 route wordt nu omgeleid via de S105 en S106.

