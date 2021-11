Haagse wethouder bokst tegen marathonloper bij bijzondere opening van nieuwe sportschool

Arjen Kapteijns wordt voor een half jaar wethouder (in T-shirt): ‘Ik ga mezelf niet verlooche­nen’

Voor de gelegenheid heeft hij een net jasje aangetrokken. ,,En een gloednieuw T-shirt’’, lacht Arjen Kapteijns. De voormalige partijleider van GroenLinks in Den Haag werd vanmorgen benoemd tot wethouder van zijn stad. Voor een maand of zes: ,,Ik heb me nadrukkelijk voorgenomen om ervan te genieten.’’

7 oktober