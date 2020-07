Haagse wethouder Boudewijn Revis stapt op voor nieuwe baan bij Staatsbosbeheer

‘Waarom is Den Haag nog steeds niet aangeslo­ten bij BeterBui­ten app?’

De BuitenBeter app, waar burgers terecht kunnen met klachten over troep op straat, vandalisme of losliggende stoeptegels, blijkt in Den Haag niet te zijn gelinkt aan de gemeentelijke diensten. Meldingen komen hierdoor minder snel binnen en het is onduidelijk wat er met de klachten gebeurt. De VVD eist dat het snel geregeld wordt.