Haagse wijk gaat van het gas af: ‘Ik lig hier echt wakker van’

Die waterleiding zou wel eens dé nieuwe warmtebron voor de wijk kunnen worden, vertelt de mede-initatiefneemster van het project Warm in de Wijk. Water dat door deze leidingen langs de Vruchtenbuurt stroomt, zou je volgens haar kunnen opwarmen om er zo'n 1500 woningen te verwarmen.



Aan de andere kant van de wijk, bij de Oude Haagweg, ligt een smal kanaal. Dat oppervlaktewater is volgens haar ook een potentiële warmtebron waarmee je honderden woningen kunt verwarmen. Verder is er nog een potentiële energiebron in de buurt: de geothermiecentrale aan de Leyweg. Bewoners kijken of de retourwarmte hiervan ook als alternatief voor gas kan dienen. ,,We moeten kijken voor welke van deze drie energiebronnen we gaan in de eerste fase van de energietransitie, want we kunnen er voor die fase maar één kiezen'', legt ze uit.