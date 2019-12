Haagse wijk Laak vreest voor oorlog tijdens jaarwisseling: ‘Ik zie al weken onbekende jongens rondlopen’

Laak maakt zich op voor een grimmige nieuwjaarsnacht met zware vuurwerkbommen, brandende containers en tuig uit de hele stad dat naar de wijk komt om te rellen. ,,Het wordt een oorlogszone,'' schetst Tom Nathans van wijkoverleg 'Buurt Bestuurt' een inktzwart scenario.



Ondernemer Leo Dommanschet zit op dezelfde sombere lijn. Hij kondigt aan dat hij zijn Koffiehuis Leo op de hoek van de Oudemansstraat en de Paets van Troostwijkstraat voor het eerst in elf jaar de 31ste op slot doet vanwege de 'gigantische onrust' in Laakkwartier. ,,Ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. En mijn gevoel is meestal goed,'' zegt Dommanschet.



Wat in Laak een feestelijke jaarlijkse traditie was - het vreugdevuur en proosten met een biertje, of champagne, bij Leo in zijn koffiehuisje - dreigt nu compleet te escaleren. Omdat de vuurstapel in Laak van de gemeente niet mag.