Haagse wijken kunnen sneller internetten met nieuw netwerk van KPN

Door het stijgende internetverbruik is de bandbreedte van het oude netwerk niet voldoende. Internet loopt nu nog vaak via DSL, een kopernetwerk dat aangelegd is voor telefonie. Daardoor kan de verbinding traag zijn en moeten gebruikers lang wachten tot een website is geladen. Daarom legt KPN in Den Haag glasvezel aan tot aan de straatkasten. Het overige deel krijgt een beter kopernetwerk.