Haagse Wilma al twee weken vermist

De 47-jarige Wilma van der Steen is op 7 mei voor het laatst gezien. De Haagse is al ruim twee weken vermist. De politie roept mensen op die meer weten over de vermissing zich te melden.

Het is maandag 7 mei 06.00 uur 's ochtends als Wilma haar huis in de Puccinistraat in Den Haag verlaat. Al fietsend rijdt ze weg. Het is de laatste keer dat de vrouw is gezien, daarna is er niets meer van haar vernomen.

Op 11 mei plaatste haar ex-man een oproep op Facebook die sindsdien al bijna 700 keer is gedeeld. Daarin laat hij weten dat de Haagse niet te traceren is. 'Wij maken ons zorgen en op verzoek en in nauw overleg met de politie en haar ouders wordt deze oproep binnen mijn netwerk geplaatst.'

In een update liet hij vorige week weten dat Wilma nog steeds niet is gevonden. Hij vraagt mensen nog steeds uit te kijken naar Wilma.

Het is dus niet duidelijk waar Wilma verblijft. De politie kan niets meer kwijt over de vermissing. ,,Wellicht in een later stadium, maar op dit moment nog niet'', aldus een woordvoerder.