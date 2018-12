Haagse winnaars PostcodeKanjer ervaren meer vrijheid

De PostcodeKanjer van toen 49,9 miljoen euro viel op 1 januari 2017 in Den Haag. Ruim 2000 deelnemers uit het postcodegebied 2555 wonnen per lot 9.366 euro, als zij in 2016 met alle trekkingen meespeelden. In de winnende straat varieerden de bedragen van ruim 439.000 tot ruim 4,7 miljoen euro per winnaar.

De winnaars zeggen dat ze dankzij de prijs onder andere hun droomreis konden maken, hun schulden konden aflossen en hun huis konden opknappen. 41 procent zegt door het winnen van het geldbedrag meer vrijheid te hebben gekregen.

Eén op de vier winnaars (25%) heeft het bedrag op hun spaarrekening gezet. De helft (50%) zegt anderen te hebben geholpen met het gewonnen geld. 24% heeft het geld uitgegeven in zijn of haar eigen buurt. Daarnaast zijn de winnaars blij met de positieve aandacht voor de buurt die naar aanleiding van de PostcodeKanjer is ontstaan (27%).

Huis opknappen

21% van de winnaars heeft met het prijzengeld zijn huis verbouwd. Van deze winnaars kiest het merendeel (60%) voor een aannemer of klusjesman uit de buurt met als reden een ‘vertrouwd gevoel’; het zijn vakmensen op aanbeveling van familie en vrienden, waarmee ze ook meteen de lokale ondernemer laten meeprofiteren. 21% kiest voor een nieuwe keuken.

Langgekoesterde wensen

Ook zijn langgekoesterde wensen van Haagse winnaars uitgekomen. ,,Ik heb 100 euro gepind. Toen ben ik met mijn scootmobiel door de supermarkt gecrossed en heb alles gepakt wat ik lekker vond. Dat was geweldig om te doen!” aldus een winnaar.

Andere winnaars kozen voor het geven van een vijftigjarig huwelijksfeest, het betalen van een taxi-examen, het laten liften van de oogleden, plaatsen van lensimplantaten en behandelingen voor een zieke hond.

Het onderzoek is uitgevoerd in aanloop naar de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro, die ook in 2019 weer op 1 januari bekend wordt gemaakt. Aan het onderzoek onder wijkwinnaars deden winnaars mee uit Vrouwenpolder (2014), Amsterdam Zuidoost (2015), Sittard (2016), Den Haag (2017) en Eastermar (2018).